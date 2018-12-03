İşte Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamaları...

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu

"Maç aslında geçen hafta dışarıda başladı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş demeçlerle öç alma yarışına girdiler. Galatasaray açısından zorla kenardan bir oyuncuyu belki Mariano mu, Linnes mi dersin. Çünkü kadro bu, taktik bu.

Beşiktaş'a gelince cuma gecesi 1 de maçı bitiyor. Bence orada kalıp uyusalar daha iyi olurdu. Ama planlama yapılmış, gelinmiş. 6 oyuncu farklı oynar diye düşünürken Atiba'da oynamadı. Beşiktaş'ın 11'inde sürprizle karşılandı.

Ağır favori görünen Beşiktaş o kadro sonrası ama'ya döndü iş. Atiba'nın oyuna girdikten sonraki hali. 2 maçtır küskün gibi görünüyor. Atiba en kötü şartlarda iyi oynayan bir oyuncudur normalde.

Ama neler gelişiyor antrenmanda bilemeyiz. Mesela Lens ile başlarım 50-60 dakika. Bugünkü Beşiktaş'ın 11'e gelecek olursak; aslında Necip yok, Vida kötü oynamıyor, Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın yoktu.

Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu, Güven diye bir oyuncu yoktu, Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı? En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu sezon başından bugüne bakacak olursak.

Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir. Beşiktaş'ın hiç beklemediğimiz Dorukhan ve Güven sürprizi çıktı ortaya. 14 haftalık periyotta korkunç bir sürkülasyon var.

Pepe gidiyor milli takıma gelirken sakat geliyor federasyona şikayet ediyor. Biz Şenol hocaya bu kadro ile neden çıktın diyemeyiz bu yüzden. Galatasaray ise bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı.

"Maç aslında geçen hafta dışarıda başladı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş demeçlerle öç alma yarışına girdiler. Galatasaray açısından zorla kenardan bir oyuncuyu belki Mariano mu, Linnes mi dersin. Çünkü kadro bu, taktik bu.

VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır’a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı. Bana göre VAR'ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık.

Beşiktaş'ta Ljajic'in dışında Eren'in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida'nın bir pozisyonu var. Hakem de orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru.

Onyekuru elle oynadı mı oynamadı? Ondan önce müdahale ver mı ben göremedim. Zaten bu maçı iki kulübün medyayla etkilemek için başlatılan bir şey. 7 günlük bir maç.

Hakikaten üzücü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diyor ki; Fikret beyle görüştüm ve benim haberim yok diyor. VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık.

Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren'in pozisyonu VAR'da görülmeyebilir. Ama kafada kalmayacak. Her hafta MHK sessizliğini koruyacak, doğru bildiğini yapacak.

Allah'tan başka da kimseye hesap vermeyecek. VAR'a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde. Pepe niye federasyona gidiyor? Necip'e 6 ay para vermesen ağzını açmaz.

Pepe oynamıyor bak. Bana kimse sakat falan demesin. Portekiz'den geliyor 2 hafta dinleniyor. Ondan sonra oyun kalitemiz düşüyor. Beşiktaş ve Galatasaray beklentilerin çok altında oynuyor.

Bu akşamki futboldan dolayı Şenol Güneş ve Fatih Terim en son kızılacak isimler. Onların elindeki kadrolarla yapabilecekleri bu kadar.

Türkiye'deki futbolun bu seviyeye düşmesinde onların da sorumlulukları vardır ya da yoktur, bu ayrı bir tartışmanın konusu.

Beşiktaş'ta 'ben de varım' dedi bu yarışta. Galatasaray da bu yarış içinde olacaktır. Adil bir oyun olduğunu herkes çözsün ama.

Maçın sonlarına doğru oluşan pozisyonda topu Vagner Love'a atmaması hataydı ancak bunun dışında maçın yıldızı Caner'di. Mükemmel oynadı.

Ancak Galatasaray - Konyaspor maçından dolayı Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ceza verildi ve bu cezalar alışık olmadığımız bir yöntemle hafta içi açıklandı.