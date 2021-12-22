Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay el hareketi!

TRT ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı el hareketi büyük tepki çekti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimiyle ilgili konuşurken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yapan Dilmen'e sosyal medyada eleştiri yağdı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi.

"MİLLET YANLIŞ ANLAMASIN"

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi. Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.



