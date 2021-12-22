SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay el hareketi!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay el hareketi!

22.12.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay el hareketi!

TRT ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı el hareketi büyük tepki çekti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimiyle ilgili konuşurken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yapan Dilmen'e sosyal medyada eleştiri yağdı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi.

ridvan-dilmen- el haraketi

"MİLLET YANLIŞ ANLAMASIN"

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi. Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Maç sonunda flaş açıklama: Utanç verici!Maç sonunda flaş açıklama: Utanç verici!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Son dakika: Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'ü geçemedi

Son dakika: Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'ü geçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç ile görüştü

Mesut Özil kariyerinde bir ilkin peşinde

Mesut Özil kariyerinde bir ilkin peşinde

Mesut Özil'in kariyerinde bir ilk

Mesut Özil'in kariyerinde bir ilk

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.