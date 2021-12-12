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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

12.12.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'a sezon sonuna kadar maaş ödeneceğini söyleyen Dilmen, "Gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım olur Beşiktaş, 3 tane teknik direktöre maaş ödeyen. Üstelik 3 puan da geride değil. Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi" dedi.

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası yeni döneme galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar, Batshuayi ve Güven Yalçın'ın son dakikada gelen golleriyle 4-2 kazandı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen flaş ifadeler kullandı.

"DÜNYADA TEK TAKIM OLUR"

Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinden kalan maaşının Beşiktaş tarafından ödeneceğini söyleyen Dilmen, "Yeni gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım Beşiktaş olacak. 3 tane teknik direktöre faal şekilde maaş ödeyecekler. Sergen Yalçın, yeni teknik adam ve Abdullah Avcı... Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü Kayserispor
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