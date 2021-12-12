Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası yeni döneme galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar, Batshuayi ve Güven Yalçın'ın son dakikada gelen golleriyle 4-2 kazandı. Maçın ardından Rıdvan Dilmen flaş ifadeler kullandı.

"DÜNYADA TEK TAKIM OLUR"

Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinden kalan maaşının Beşiktaş tarafından ödeneceğini söyleyen Dilmen, "Yeni gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım Beşiktaş olacak. 3 tane teknik direktöre faal şekilde maaş ödeyecekler. Sergen Yalçın, yeni teknik adam ve Abdullah Avcı... Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi." dedi.



