Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak "hakem" iddiası: 'Yasa dışı dinledik' demişler

TRT Spor'da ekranlara çıkan Rıdvan Dilmen, 3-2 biten Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından bomba açıklamalarda bulundu. 13 hakemin görevden alınması süreciyle ilgili çok konuşulacak iddialarda bulunan Dilmen, MHK üyelerinin istifa için TFF'ye gittiğini ancak tapeleri dinledikten sonra "hakem operasyonunu" haklı bulduklarını belirtiklerini ifade ettiklerini öne sürdü.

TRT Spor'daki "%100 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, "hakem operasyonu" zamanındaki Türkiye Futbol Federasyonunun kızağa çekilen hakemleri yasa dışı olarak dinlediğini iddia etti.

Ses getirecek birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"'YASA DIŞI DİNLEDİK' DEMİŞLER"

"MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF'ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de 'Yasa dışı dinledik' demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet."

"FIRAT AYDINUS'A YAPILANI ANLAMIYORUM"

"Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik'i kimse hatırlamayacak."

