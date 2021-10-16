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Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu yorumu

16.10.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun iyi bir kariyere sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu yorumu

Dilmen, TRT Spor'da yayımlanan "%100 Futbol" programında, turuncu-lacivertli ekibin başındaki ilk maçtan 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle ayrılan Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'in yanı sıra Fenerbahçe'de futbolculuk haricinde aldığı görevlere değinen Dilmen, "Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Kaybetse de kazansa da daha genç ve yeni bir sayfa açtı. Futbol kariyeri uzun sürdü ve önemli kulüplerde oynadı. CV'si de müthiş. Son 20 yıla damgasını vuran en değerli futbolcu. Teknik direktörlüğünde bilimi, teknolojiyi kullandığını da gördük." ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Emre Belözoğlu
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