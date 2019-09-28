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Rıdvan Dilmen'den Falcao ve Vedat Muriç sözleri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Dev derbi öncesi iki takımın eksi ve artılarını masaya yatıran Dilmen, derbide dikkatlerin üzerlerine çevrileceği Vedat Muriç ve Radamel Falcao arasında yaptığı tercihi de açıkladı.

NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde ezeli rakiplerin durumlarını değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Falcao'yu mu alırsın, Muriç’i mi diye sorular soruluyor. 94 doğumlu Falcao olsa, hemen alırdım. Falcao önemli bir markadır ama 86 doğumlu Falcao'yu mu, 94 doğumlu Muriç mi dersek, hemen Muriç'i alırım. Fenerbahçe yeni bir kadroyla oynuyor. Takımın tamamına yakını ile 11'i yeni bir Fenerbahçe. Galatasaray birbiriyle oynamış oyunculardan kurulu bir takım. İki takımın da ortak bir yönü var, savunma yapmayı bilmiyorlar, yiyorlar golü."


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Galatasaray Fenerbahçe rıdvan dilmen Spor Toto Süper Lig falcao Vedat Muriç

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