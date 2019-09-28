Rıdvan Dilmen'den Falcao ve Vedat Muriç sözleri

NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde ezeli rakiplerin durumlarını değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Falcao'yu mu alırsın, Muriç’i mi diye sorular soruluyor. 94 doğumlu Falcao olsa, hemen alırdım. Falcao önemli bir markadır ama 86 doğumlu Falcao'yu mu, 94 doğumlu Muriç mi dersek, hemen Muriç'i alırım. Fenerbahçe yeni bir kadroyla oynuyor. Takımın tamamına yakını ile 11'i yeni bir Fenerbahçe. Galatasaray birbiriyle oynamış oyunculardan kurulu bir takım. İki takımın da ortak bir yönü var, savunma yapmayı bilmiyorlar, yiyorlar golü."