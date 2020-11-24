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Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2020 09:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın evinde Kayserispor'a puan kaybettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi ve "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?" dedi.

Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

Rakibi karşısında Galatasaray'ın üstün bir oyun sergilediğini beliten Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi.

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Fatih Terim, çift santrafora ne zaman geçti. 1-0'ken geçti. Rakip 10 kişi. Ali Yavuz'u soktu oyuna. Orta saha üstünlüğü sendeydi. Ne gerek vardı? 6-0 mı yenmek istiyorsun? 6-0'ı illaki 4-4-2 ile atmazsın. Aynı şekilde devam edersin rakibin kaleye gelmiyor. Oyun üstünlüğü sende" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Defansa adam alsa takımı geri çekti dersiniz, forvet alsa farkmı atacan dersiniz hepiniz hoca oldunuz. Fatoşu sevmem ama kimsenin işine karışıp akıl vermeyin be kardeşim. Sen Adanaspordan kaç haftada kovuldun teknik direktörlük kariyerin kaç hafta sürdü onu anlat
rıdvsn sanane bırak hata yapsın
zımPARAtore kafayı yemiş keh keh keh böyle devamke.
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