Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için açıklama!

Süper Lig’e verilen aranın ardından yeniden sahne alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’ı konuk ederken, karşılaşma sonrası deneyimli futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’den dikkat çekici değerlendirmeler geldi. Dilmen, hem Galatasaray’ın oyunu hem de oyuncu performanslarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Emre Şen

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Union Saint-Gilloise’ı sahasında konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılırken, üst üste gelen 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Karşılaşma sonrası deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale’de maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“OKAN HOCA MECBUREN TERCİHLER YAPTI”

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın eksikleri nedeniyle rotasyonda zorlandığını belirterek şunları söyledi:

“Lemina ve Osimhen’le ilgili düşündük. Okan hoca yedeklerin zayıf olduğunu biliyor. Mecburen yaptı bu değişiklikleri. İlkay’ı da oyunda tutmak zorunda kaldı çünkü bakıyor orta sahaya; burayı tutacak başka oyuncu yok.”

Hakem kararlarına da değinen Dilmen, “Arda'nın ikinci sarı kartı var değil mi? Uğurcan'ın ayağına basılmasına neden göstermedi o zaman? Golü kim attı… Faulü yapan ve kırmızı kart görmesi gereken Promise attı.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın oyun planına dair de konuşan Dilmen, “1 puan Galatasaray için şu ortamda kötü olmazdı. Ama hocanın hesabı 3 puanı almam lazım üzerineydi. 0-0'ı kabul edip sonra 3 puanı alma düşüncesindeydi.” dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA 11'DE OYNAYACAKLAR"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ligde fark açmasının en büyük nedenlerinden birini açıkladı:

“Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde bu kadar fark açmasının sebebi yedek kulübeleri. Bu iki takım rakiplerinden çok daha yüksek bütçelere sahip. Yedek kulübedeki oyuncular bile pahalı. Galatasaray bugün eksikler nedeniyle eksik kaldı.”

Dilmen, Okan Buruk’un planlamasını da değerlendirerek, “Okan Buruk dünden itibaren ilk 24’ü hesaplıyor. Tam kadro olunsaydı ilk 8 için daha iddialı olurdu. Şimdi ilk 8 biraz hayal kaldı. Galatasaray için büyük fırsat vardı ama kötü yakalandı.” dedi.

Son olarak derbiye dair öngörüsünü paylaşan Dilmen, “Bence derbide Lemina da Osimhen de ilk 11’de oynayacaktır.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

