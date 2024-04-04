Rıdvan Dilmen'den flaş iddia! ''Türkiye'de hiçbir futbolcu yapamaz''

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
"Kadıköy'de hatta hemen hemen İstanbul'daki maçlarda Adana Demirspor'un heyecansız maçını gördünüz mü? İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır."
"4. gole kadar Dzeko'yu çıkaramadı İsmail hoca. Serdar Dursun'u 3-1'ken sokacaktı ama kenardan gol yedi ve değişikliğine devam etti. Batshuayi, İsmail, Fred ve Cengiz gibi silahların yok. Bu futbolcular olmadığında gördük ki genç futbolcular var. Fenerbahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynadı"
"Allah'tan Fenerbahçe'de dev gibi bu saha olaylarını atlatabilecek iki tane oyuncu var. Maç 2-1'ken hiçbir oyuncu Tadic ve Dzeko gibi futbolcuların çektiği şutları deneyemez."