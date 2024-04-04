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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia! ''Türkiye'de hiçbir futbolcu yapamaz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.04.2024 10:39
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Rıdvan Dilmen'den flaş iddia! ''Türkiye'de hiçbir futbolcu yapamaz''

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"İYİ FUTBOL, İYİ FUTBOLCUYLA OYNANIR"

"Kadıköy'de hatta hemen hemen İstanbul'daki maçlarda Adana Demirspor'un heyecansız maçını gördünüz mü? İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır."

"FENERBAHÇE SEZONUN EN İYİ FUTBOLLARINDAN BİRİNİ OYNADI"

"4. gole kadar Dzeko'yu çıkaramadı İsmail hoca. Serdar Dursun'u 3-1'ken sokacaktı ama kenardan gol yedi ve değişikliğine devam etti. Batshuayi, İsmail, Fred ve Cengiz gibi silahların yok. Bu futbolcular olmadığında gördük ki genç futbolcular var. Fenerbahçe sezonun en iyi futbollarından birini oynadı"

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR FUTBOLCU YAPAMAZ"

"Allah'tan Fenerbahçe'de dev gibi bu saha olaylarını atlatabilecek iki tane oyuncu var. Maç 2-1'ken hiçbir oyuncu Tadic ve Dzeko gibi futbolcuların çektiği şutları deneyemez."

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