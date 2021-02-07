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Rıdvan Dilmen'den flaş Mostafa Mohamed iddiası: Fenerbahçe...

07.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen'den flaş Mostafa Mohamed iddiası: Fenerbahçe...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nefes kesti. Kadıköy'de oynanan müthiş derbide kazanan 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Galatasaray'ın golünü performansıyla göz dolduran Mostafa Mohamed attı. Golcü futbolcu derbide Fenerbahçe'ye karşı gol atan ilk Mısırlı futbolcu oldu. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Mostafa Mohhamed hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray haberi... Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nefes kesti. Kadıköy'de oynanan müthiş derbide kazanan 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Galatasaray'ın golünü performansıyla göz dolduran Mostafa Mohamed attı. Golcü futbolcu derbide Fenerbahçe'ye karşı gol atan ilk Mısırlı futbolcu oldu.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Mostafa Mohhamed hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in yaz transfer döneminde Emre Belözoğlu'nun listesinde olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Mostafa Mohamed'i görünce Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrforu Galatasaray almış. Ama Galatasaray'da çok iş yapar" dedi.


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