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Fatih Terim: Olmush evlatlarım olmush

07.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Olmush evlatlarım olmush

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Donk'un Instagram hesabından paylaştığı esprili içeriğe yanıt verdi.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Instagram hesabından bir görsel paylaştı.

Marcao ile birlikte 'duvar' temalı bir görsel yayınlayan Ryan Donk, 'Donkça' olarak nitelendirdiği kendine has anlatımıyla, ''Marcao usta ve ben. Hotjam duvar olmushmu?'' diyerek Fatih Terim'i etiketledi.

Terim, Donk'un paylaşımına, ''Olmush evlatlarım olmush'' şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde stoper bölgesinde Marcao ve Donk ikilisi forma giymişti.

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