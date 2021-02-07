Fatih Terim: Olmush evlatlarım olmush

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Instagram hesabından bir görsel paylaştı.

Marcao ile birlikte 'duvar' temalı bir görsel yayınlayan Ryan Donk, 'Donkça' olarak nitelendirdiği kendine has anlatımıyla, ''Marcao usta ve ben. Hotjam duvar olmushmu?'' diyerek Fatih Terim'i etiketledi.

Terim, Donk'un paylaşımına, ''Olmush evlatlarım olmush'' şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinde stoper bölgesinde Marcao ve Donk ikilisi forma giymişti.