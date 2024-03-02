Rıdvan Dilmen'den maç sonunda açıklama! ''Teşekkür eder, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderirim''

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin maç fazlasıyla liderliğe oturduğu maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen flaş ifadeler kullandı.

"TADIC HARİCİNDE SOLA ATACAĞIN ADAM KALMADI"

"Emre gitti, Kent'i dondurdun. Lincoln çok önemli bir oyuncuydu Fenerbahçe için. Çok önemli bir yıldız adayıydı. Neden satın alma opsiyonuyla verildi? Sakatlıktan döndü bir maç oynattın şov yaptı. Sonra ödül olarak gitti adam. Opsiyonun gitti. Tadic haricinde sola atacağın adam kalmadı."

"BONUCCI İLE YOLLAR AYRILMALI"

"Lincoln'ü ben 12 kişilik kadroda tutardım. Bonucci'yi de Fenerbahçe'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, gönderirim. İki takımın da şampiyonluk şansları eşit. Görünen tablo şu; RAMS Park'a kadar gidecek bu iş."





