SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den maç sonunda açıklama! ''Teşekkür eder, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderirim''

Rıdvan Dilmen'den maç sonunda açıklama! ''Teşekkür eder, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderirim''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 23:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Oynanan maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen'den maç sonunda açıklama! ''Teşekkür eder, sezon sonunda Fenerbahçe'den gönderirim''
Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci

İTA İtalya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin maç fazlasıyla liderliğe oturduğu maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen flaş ifadeler kullandı.

"TADIC HARİCİNDE SOLA ATACAĞIN ADAM KALMADI"

ridvan_dilmen_bu_adamin_galatasaray_da_ne_isi_var_kusura_bakmasinlar_ama_h16612_5735c

"Emre gitti, Kent'i dondurdun. Lincoln çok önemli bir oyuncuydu Fenerbahçe için. Çok önemli bir yıldız adayıydı. Neden satın alma opsiyonuyla verildi? Sakatlıktan döndü bir maç oynattın şov yaptı. Sonra ödül olarak gitti adam. Opsiyonun gitti. Tadic haricinde sola atacağın adam kalmadı."

"BONUCCI İLE YOLLAR AYRILMALI"

bf2b04c084f24bcaa6b11ed527753cb9

"Lincoln'ü ben 12 kişilik kadroda tutardım. Bonucci'yi de Fenerbahçe'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, gönderirim. İki takımın da şampiyonluk şansları eşit. Görünen tablo şu; RAMS Park'a kadar gidecek bu iş."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Kartal'dan galibiyet sonrası açıklamalarİsmail Kartal'dan galibiyet sonrası açıklamalar
Fenerbahçe maç sonrası Galatasaray'a yüklendi!Fenerbahçe maç sonrası Galatasaray'a yüklendi!
Fenerbahçe deplasmanda çok daha farklı!Fenerbahçe deplasmanda çok daha farklı!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen bonucci fenerbahçe Süper Lig maçı verildi süper li şampiyonluk şansları maçın
En Çok Okunan Haberler
Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı ile ilgili çarpıcı iddia! ÖSYM'den açıklama geldi

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı ile ilgili çarpıcı iddia! ÖSYM'den açıklama geldi

Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu!

Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu!

Rusya-Ukrayna savaşına Almanya da mı katılıyor? Çarpıcı iddia sonrası Olaf Scholz sessizliğini bozdu

Rusya-Ukrayna savaşına Almanya da mı katılıyor? Çarpıcı iddia sonrası Olaf Scholz sessizliğini bozdu

Fenerbahçe maç sonrası Galatasaray'a yüklendi!

Fenerbahçe maç sonrası Galatasaray'a yüklendi!

Jorge Jesus'un dünya rekorunu egale etmesine yalnızca 2 maç kaldı!

Jorge Jesus'un dünya rekorunu egale etmesine yalnızca 2 maç kaldı!

''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.