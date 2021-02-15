Rıdvan Dilmen'den Mostafa hakkında flaş sözler!

"MURIQI DEĞİL, BU SCOUTTUR"

Mustafa Muhammed, iyi bir hocaya ve iyi bir takıma geliyor ve hücum oynamaya çalışan bir takıma. Gol krallığına baktığımızda Galatasaray'dan çıkar, çok gol atarlar. Bu oyuncu, scout ekiplik bir oyuncu. Bana Vedat Muriqi ile falan gelmesinler, Vedat'ı Giresun'a alan scouttur. İrfan Can'a falan da kimse scout demesin. Takip edilmiş Muhammed ve alınmış.

"MUHAMMED YERİNE SAMATTA YANLIŞ"

Fenerbahçe'de sezon başında Muhammed ve Samatta ile ilgili girişim vardı, Samatta tercih edilmiş, şimdi görüyoruz ki doğru olmamış. Çok önemli transfer Galatasaray'da, Allah nur içinde yatırsın, Metin Oktay abi benzetmesi yapıldı, golleri ve çıktığı kafa için doğru benzetme. Başka takımlar da istiyordur, isabetli bir transfer.

"UZUN SÜRE TAŞIR"

Allah sakatlık vermezse, Galatasaray'ı forvette uzun süre taşıyabilir. Her eve uygun. Saha toprak, çamurlu falan fark etmez. Çok isabetli bir takibin transferi bu. Kuvvetli, gol vuruşu iyi, nefeslendirebilecek bir oyuncu. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım, çok değerli bir oyuncu almışlar.

"HÜCUM YAPAN TAKIMA GELDİ"

Çocukken Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı deniyor ya, o çocuklukta kalıyor. Bana Allah nasip etti, Fenerbahçe'de oynadım. Hepsi değerli kulüpler, nerede başarılı olurum diye düşünecek oyuncular. Savunma oyuncusuysam da, kaleciysem de gideceğim kulübü ayarlarım. Hepsi değerli kulüpler. Mustafa doğru bir kulübe, hücum yapan bir takıma geldi. Sık sık risk alan bir takıma geldi.