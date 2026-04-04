Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler! "Türkiye Ligi'ni küçümsüyor!"

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Ligde 1 maçı eksik olan Aslan, 64 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

RIDVAN DİLMEN'DEN CANLI YAYINDA OLAY SÖZLER!

Okan Buruk'un skor ne olursa olsun hücum oynatmasını eleştiren ve taktiksel olarak çeşitlilik göstermediğini savunan Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk Türkiye Ligi'ni fazla hafife alıyor. Bakıyorsunuz Osimhen olmadığı maçların çoğunu Galatasaray kaybediyor. Takım yıldızlar karması." ifadelerini kullandı.

SPOR CAMİASI İKİYE BÖLÜNDÜ!

Rıdvan Dilmen'in bu sözlerinin ardından spor kamuoyu adeta ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Rıdvan Dilmen'in yorumlarına katılmazken, diğer kısım ise Dilmen'in yorumunu beğendi ve destek çıktı.