Rıdvan Dilmen'den Ozan Tufan yorumu

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor maçlarının ilk yarılarını değerlendirdi. NTV'de yayınlanan %100 Futbol'da konuşan, Guilherme ve Ozan Tufan'ın direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonları yorumlayan Dilmen, "Ozan Tufan'ın pozisyonunu futbol oynamamış kişiler anlamayabilir. Hakem çok yakındı ve doğru karar verdi. Onu TV ekranından izlersen farklı görürsün. Eğer öyle bakarsan bütün maçlar 6'ya 6, 7'ye 7 biter. Oyuncu kalmaz sahada. Guilherme kart gördü ama atılabilir, hemen alacaksın. Hünerleriniz böyle belli olacak.'' diye konuştu.

