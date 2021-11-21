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Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu

21.11.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen, "Derbiden beraberlik çıksaydı, 'Trabzonspor %95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanında %70'e indirdim. Geri kalan %30 da üç takım arasında olur. Özetle Trabzonspor %70 şampiyon olur." sözlerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından şampiyonluk favorisini açıklayan Rıdvan Dilmen, "Derbiden beraberlik çıksaydı, 'Trabzonspor %95 şampiyon' diyecektim. Fenerbahçe burada kazanında %70'e indirdim. Geri kalan %30 da üç takım arasında. Özetle Trabzonspor %70 şampiyon olur" dedi.

TRT Spor'un %100 Futbol programında derbiyi yorumlayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünde o pası ligde sadece İrfan Can Kahveci verir, o son dokunuşu da sadece Mesut Özil yapar. Bu bir hayat öpücüğüydü Vitor Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu" sözlerine yer verdi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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