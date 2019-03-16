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Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Fenerbahçe formasına yakışmıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Sivasspor maçını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'Bize bir şey olmaz', en tehlikeli düşüncedir. Mesela 'Biz düşmeyiz' diyorlar. Rıdvan Dilmen 5. haftada çıkar der ki, 'Kırmızı kar yağar, Fenerbahçe düşmez' Hayatta da böyledir.

'Bize bir şey olmaz', en tehlikeli düşüncedir. Mesela 'Biz düşmeyiz' diyorlar. Rıdvan Dilmen 5. haftada çıkar der ki, 'Kırmızı kar yağar, Fenerbahçe düşmez' Hayatta da böyledir.

Hayatta düşmeyiz dersin. Bir anda 26. haftaya hemen hemen aynı sırada girersin.

Hayatta düşmeyiz dersin. Bir anda 26. haftaya hemen hemen aynı sırada girersin.

Fenerbahçe'nin 0-0 giden skorda bir 10 dakikalık önde baskılı bir oyunu vardır, bugün o da olmadı.

Fenerbahçe'nin 0-0 giden skorda bir 10 dakikalık önde baskılı bir oyunu vardır, bugün o da olmadı.

Oyun üstünlüğü de Sivasspor'da. Sivasspor, kendi evinde oynarcasına, acil puana ihtiyacı varmışçasına oynadı.

Oyun üstünlüğü de Sivasspor'da. Sivasspor, kendi evinde oynarcasına, acil puana ihtiyacı varmışçasına oynadı.

Fenerbahçe'de öyle bir telaş var ki, sanki bu takım çok çaylak.

Fenerbahçe'de öyle bir telaş var ki, sanki bu takım çok çaylak.

Stres, çalışmazsan olur. Bu kadar çaylak oyuncu gibi oynamak, Fenerbahçe gibi 100 yılı aşkın süren bir çınarın formasına yakışmıyor.

Stres, çalışmazsan olur. Bu kadar çaylak oyuncu gibi oynamak, Fenerbahçe gibi 100 yılı aşkın süren bir çınarın formasına yakışmıyor.

Ersun Yanal, devre arasında 5 harfi söylemeli: 'Sakin'. Bu oyuncular yapamıyorsa, sakin oyuncularla oynamalı. Mesela Mehmet Ekici.

Ersun Yanal, devre arasında 5 harfi söylemeli: 'Sakin'. Bu oyuncular yapamıyorsa, sakin oyuncularla oynamalı. Mesela Mehmet Ekici.

Ama asıl olay, Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıkmalı.

Ama asıl olay, Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıkmalı.
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rıdvan dilmen Fenerbahçe Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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