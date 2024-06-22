Rıdvan Dilmen'den Vincenzo Montella'ya flaş Arda Güler eleştirisi!

A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olurken, karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yaptığı yorumlarda dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Montella'yı eleştiren Dilmen, Arda Güler'in ilk 11 oynamamasına da değindi.

"ÇEKYA MAÇINI DÜŞÜNDÜ"

"Montella, Çekya maçını düşünen bir 11 tercih etti. Milli Takım'ın sürekli mücadele eden bir tarafı vardır. Bu bizim özelliğimiz yıllardır. Ama bugün çabuk pes ettik. Teknik heyet bir tek 'Ya bu maçı boşverin' dememiş..."

ARDA GÜLER ELEŞTİRİSİ

"Ben olsam Arda Güler'le başlardım. 3-0'da aldı. 4-3 yapacak hali yok çocuğun. Bu olayın duygusal tarafı. Montella açısından bakarsak, Çekya maçını düşünerek, o maçı kazanacak gibi bir takım çıkardı aslında.

"STOPERLER İLK 8'E GİRMEZ"

"Bizim stoperler, 24 takım içinde ilk 8'e girmez."





