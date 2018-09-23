Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçeli oyuncularının reaksiyon gösterip sarı kart dahi görmediğine dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Medel'in olmamasının da Fenerbahçe için büyük avantaj olduğunu söyledi. Rıdvan Dilmen derbi için yüzde 50 berabere biter, yüzde 30 Fenerbahçe, yüzde 20 Beşiktaş kazanır değerlendirmesinde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalar... "Fenerbahçe takımı stoperlerine bakın. Toplam 8 maç yapmış Fenerbahçe. Neustadter 8 maçta sarı kart görmemiş. Fenerbahçe bu 8 maçta Benfica'ya yenilmiş, evinde yenememiş, 3 tane ligde mağlubiyet, 1 tane de Avrupa'da. 8 maçın 5'i mağlup. Hiç sarı kart görmemiş. Hiç mi reaksiyon göstermezsin arkadaş. Gidin vurun demiyorum. Bir mücadele etmez mi insan. Skrtel, 7 maç 1 sarı kart. 1 maçta rotasyona girmiş, yerine Reyes oynamış, o da sarı kart görmemiş. Topal, 8 maçta hiç kart görmemiş. Merkeze bakar mısın? FENERBAHÇE'YE KARŞI SANTRFOR OYNAMAK NE GÜZEL

Fenerbahçe'ye karşı santrfor oynamak ne güzel! Formanı çekmiyor, faul yapmıyor. Gelelim, en çok kart gören oyuncusuna. Elif Elmas, 5 maçta 4 sarı kart görmüş. Bir şey yapmış. En kötü gidip çekmiş adamı. Bu kötü. Takımın mental bir problemi var. Gidip omuz atmıyor, mücadele etmiyor.

Fenerbahçe'nin ligde üst üste yenildiği iki maça gidelim. Malatyaspor'a 1-0 yenilmiş, 0 sarı kart. Yenilmişsin, isyan etmemişsin, faul yapmamışsın, hiç kart yok. Göztepe'ye 1-0, 0 sarı kart. Dinamo Zagreb maçında 2 sarı kart. Diğer maçlarda stoperlerin ön liberon görmemiş, Slimani görmüş. Zagreb'te de İsmail ile Elif görmüş. DINAMO ZAGREB MAÇI 6-1 BİTEBİLİRDİ

Beşiktaş'ta Medel atıldı mı, atıldı. Ndiaye atıldı mı atıldı. Fernando sarı kartlar gördü mü, görüyor. Belhanda. Doğru ya da yanlış. Bir reaksiyon var. Maçlarını 5-0 kazanmıyorsun bu arada. Manchester City'nin stoperi de kart görmüyordur. Senin stoper, ön liberon toplam 23 maçta 1 sarı kart görmüş ya da hakemler hasta Fenerbahçeli. Yeniliyorsun kart göstermiyorlar bari. Bunu hem taktiksel anlamda görmek lazım. Dinamo Zagreb maçı 6-1'de bitebilirdi, dışarıda bırakıyorum. Şenol Güneş ve Quaresması olan tecrübeli bir takım. Bu görüntü olmayacağını biliyordur. Fenerbahçe'nin temaslı ve sıkı oynaması lazım. Böyle maç mı olur Allah aşkına.

1 TANE OMUZ ATMAZ MISIN, İTMEZ MİSİN

Benim zamanımda kurallar savunma oyuncularına avantaj sağlıyordu. Fakat, hücumcular 10 lira alırken savunmacılar 5 lira alıyordu. Savunma oyuncusu da dikkatli olmak zorunda. Onlar da iyi ücretler alıyorlar artık. Dikkatli olmak zorundasın ama 1 tane de omuza atmaz, itmez misin! Hakeme bir itiraz etmez misin! Kayarak düşürmez misin bir oyuncuyu! MEDEL'DEN SONRA BEŞİKTAŞ'IN ORTA SAHASI SERTLİĞİNİ KAYBETTİ

Jailson sıkı topçu. Benzia çok klas futbolcu ama temposunu artırmalı. Gary Medel'in olmaması büyük avantaj. Beşiktaş'ın şunu yapması lazım. İlk iç saha maçı Kayserispor. Bu maçtan sonra ara var ya. Şu zemini bir düzeltin. Yenileyin gerekiyorsa 15 günde. Futbolculara da yazık. Düzeliyor diye düşünüyordum, daha kötüye gidiyor. Oyun oynayamıyorlar. DERBİYİ ORTA SAHA OYUNCULARI ÇÖZER

Beşiktaş sert orta saha özelliğini Medel'den sonra kaybetti. Oynayamayacağı için. Fenerbahçe'nin Jailson ile orta sahası daha da sertleşti. Muhtemelen Tolgay, Oğuzhan ve Ljajic gözüküyor. Oynayan, bilardo gibi oyuncular. Fenerbahçe, Kayserispor maçı orta sahasıyla çıksaydı ben net Beşiktaş derdim. Daha dirençli olduğu için bu maça net Beşiktaş deme ihtimalim yok. Hatta, olağanüstü bir taraftar olacaktır. İnşallah sıkıntısız geçecektir. Müthiş bir Fenerbahçe taraftarı olacaktır. Çok da tecrübeli takım Beşiktaş. Kırılmaması lazım orta sahaların. Orta saha oyuncuları çözecektir maçı.

FENERBAHÇE, 10 GÜN ÖNCEYE GÖRE FARKLI

Beşiktaş iyi paslaşan, topu tutan, vermeyen bir takım. Bu kez çok yumuşak bir takım değil. Fenerbahçe'nin ikinci bölgesi daha sert. Barış oynadığı zaman daha geniş alanda oynuyorlar. Valbuena da aynı şekilde. Mehmet Topal yalnızdı. Şimdi Jailson da gelince daha kompakt bir takım oldular. 10 gün önce ile fark var. Orta sahada diri olanın daha iyi olacağı bir maç. DERBİ YÜZDE BERABERE, YÜZDE 30 FENERBAHÇE, YÜZDE 20 BEŞİKTAŞ

Oynadım kafamda maçı. Yüzde vereyim, beraberlik %50, %30 Fenerbahçe, %20 Beşiktaş. Ev sahibi avantajıyla %10'u fazla koyuyorum. Kazanacaksa Fenerbahçe biraz daha önde. Fenerbahçeli futbolcuların, gazete manşetlerini çevirtip okumaları lazım. Evet, Fenerbahçe taraftarı ile kazanır sloganı var 1 haftadır. Futbolcu değil ama taraftar kazanır diye bir şey yok. Evet, taraftar iter. Taraftar önemli etkendir, 1 puan da fazla çıkarsın maça ama sonuçta futbolcu oynuyor. Sonuçta çubuklu formayı giyiyorsun. Çubuklu formayı giyen her oyuncu Fenerbahçe taraftarı için değerlidir. Beşiktaş daha rahat. 10 puan cebinde. Büyük maç oynamasını biliyorlar. Öyle futbolculardan kurulu.