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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonu lig aşaması heyecanı başladı. Monaco'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcimiz Beşiktaş'ın dev turnuvadaki 8 rakibi resmen açıklandı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonu lig aşaması heyecanı Monaco'da düzenlenen kura çekimiyle başladı. Türkiye'yi temsil edecek ekiplerden Beşiktaş, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

  • Leverkusen - Beşiktaş
  • Beşiktaş - Marsilya
  • Beşiktaş-Union SG
  • Celtic-Beşiktaş
  • Beşiktaş-Crystal Palace
  • Omonia-Beşiktaş
  • Hoffenheim-Beşiktaş
  • Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva

GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDULAR

Beşiktaş'ın eşleşmelerinde Crystal Palace olması dikkatlerden kaçmadı. Geçen yıl UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Crystal Palace bu yıl da UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor.

8 MAÇLI YENİ FORMAT: 4 İÇ SAHA, 4 DEPLASMAN

36 takımın yer aldığı lig formatına göre siyah-beyazlılar, dört farklı torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşti. Statü gereği Beşiktaş, her torbadan çekilen iki rakibin biriyle kendi sahasında, diğeriyle ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar lig aşamasında toplam 8 kritik müsabakaya çıkarken, bunların 4'ünü taraftarı önünde iç sahada, 4'ünü ise dış sahada oynayacak.

FİKSTÜR VE MAÇ TAKVİMİ

Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın karşılaşma tarihleri ve başlama saatlerini içeren detaylı maç programının en geç 30 Ağustos Pazar günü UEFA tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta müsabakaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık zorlu lig maratonu 28 Ocak 2027'de sona erecek. Organizasyonun büyük finali ise 26 Mayıs 2027 tarihinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek.

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