Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Neustadter'in yerine Skrtel'i göndermeli

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından NTV'de açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Fenerbahçe, maça daha yakındı. Küme düşecek takımların puan barajı çok düştü. Kasımpaşa, Erzurum'u yendi. Akhisar, Göztepe'ye ben gidersem yalnız gitmem değil. İki takım da puanlarını 32 yaptı. Dün Bursaspor kazanmış olsaydı iki takım da beraberliğe üzenecekti. Futbol böyle bir şey.

"FENERBAHÇE, TERSTEN REKOR KIRIYOR"

Fenerbahçe'nin 3 teknik direktör değiştirmesine rağmen sadece 1 deplasman galibiyeti alması çok düşündürücü. Fenerbahçe tarihinde 14 deplasmanda 1 galibiyet aldığı sezon yoktur. Maşallah tersten rekor kırıyorlar. Diğer takımlar da iyi olmadığı için 5-6. sıradaki takımlarla puan farkı 5'lerde. Fenerbahçe iyi diye değil. Diğerleri de iyi değil.

"TEMEL PROBLEMİ ANLAYAMADILAR"

Fenerbahçe'nin temel problemini hala çözmüş değiller. Ben Roman'ı çok beğenen bir oyuncu değilim. Ama Serdar, Skrtel, Sadık hepsi aynı tip oyuncu. Topla kat etmezler. Onların önünde oynayan Mehmet Topal'ın temposu belli. Jailson da öyle değil. Tolgay zaten hazır değil.