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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Neustadter'in yerine Skrtel'i göndermeli

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda sadece 1 galibiyet almasını eleştirdi. Fenerbahçe'nin Neustadter yerine Skrtel'i göndermesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, Hasan Ali Kaldırım'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Neustadter'in yerine Skrtel'i göndermeli

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından NTV'de açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Fenerbahçe, maça daha yakındı. Küme düşecek takımların puan barajı çok düştü. Kasımpaşa, Erzurum'u yendi. Akhisar, Göztepe'ye ben gidersem yalnız gitmem değil. İki takım da puanlarını 32 yaptı. Dün Bursaspor kazanmış olsaydı iki takım da beraberliğe üzenecekti. Futbol böyle bir şey.

"FENERBAHÇE, TERSTEN REKOR KIRIYOR"

Fenerbahçe'nin 3 teknik direktör değiştirmesine rağmen sadece 1 deplasman galibiyeti alması çok düşündürücü. Fenerbahçe tarihinde 14 deplasmanda 1 galibiyet aldığı sezon yoktur. Maşallah tersten rekor kırıyorlar. Diğer takımlar da iyi olmadığı için 5-6. sıradaki takımlarla puan farkı 5'lerde. Fenerbahçe iyi diye değil. Diğerleri de iyi değil.

"TEMEL PROBLEMİ ANLAYAMADILAR"

Fenerbahçe'nin temel problemini hala çözmüş değiller. Ben Roman'ı çok beğenen bir oyuncu değilim. Ama Serdar, Skrtel, Sadık hepsi aynı tip oyuncu. Topla kat etmezler. Onların önünde oynayan Mehmet Topal'ın temposu belli. Jailson da öyle değil. Tolgay zaten hazır değil.

"ROMAN'I GÖNDERECEĞİNE SKRTEL'İ GÖNDER"

Roman'ı gözden çıkartacağınıza Skrtel ile vedalaşın. İkisinin de sözleşmesi bitiyorsa Skrtel'i gönderebilirsiniz. Fenerbahçe'nin puanı kendisine yeter. Artık önümüzdeki sezonun planlamalarını yapmalarını doğru buluyorum.

"HASAN ALİ GİBİSİ VAR MI?"

Bazı oyunculara haksızlık yaptığımızı söyleyebilirim. Ben de dahilim buna. Üç büyüklerde Muslera'yı ayırıyorum Hasan Ali kadar istikrarlı bir oyuncu var mı? Bu nasıl bir efor, nasıl bir özel hayat, nasıl bir profesyonellik? Ülke olarak, futbol adamları olarak Hasan Ali'ye gerekli değeri vermiyoruz. Geçen yıl, bu yıl milli takımda oynuyor. 4 sezondur 155 maça çıkmış.

Müthiş yetenekli oyuncular vardır. Sergen, Tanju, Arda, Emre gibi. Bu oyuncuları her zaman görürüz zaten. Bir de Hasan Ali gibi oyuncular vardır. Muslera, dünyanın en iyi kalecisi mi? En iyi 5 kalecisinden birisi mi? Değil. Ama çok istikrarlı bir kaleci. Aykut Kocaman, Advocaat, Pereira, Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Lucescu, Şenol Güneş oynatmış Hasan Ali'yi. O zaman saygı duyacağız biz.

Hasan Ali, bir pozisyonda rakip futbolcuyu görmedi, kaçırdı. Pozisyon bitince taraftara döndü ve özür diledi. Büyük oyuncular bunlar. Hasan Ali'nin adı Tyler Boyd olsaydı yolda yürüyemezdi. Hasan Ali ismini de severim.

Dün Messi'yi izledim. Atletico karşısında kaçıncı teşebbüsünde golü attı. Büyük oyuncular sürekli dener. Hagi mesela, sürekli denerdi. Hasan Ali de sürekli çalışıyor. Benim yeteneğim var ama yetmez diyor. Bu işten ekmek paramı çıkartacağım diyor.

Ersun Yanal, ilk döneminde Hasan Ali'yi sadece 4-5 maçta oynatmış. Formayı futbolcu alır.

"KIRMIZI KARTLAR DOĞRUYDU"

Bana göre maçın sonunda çıkan tartışmada kırmızılar doğru. Mehmet Ekici'ye gösterilen de doğru. Ama bu futbolcular insan. Adam yerde niye şut atıyorsun diye gitti rakibin üzerine. O zaman haftaya Galatasaray maçı varmış yokmuş aklından gitti. Hatalıydı ama ayıp etmedi. Ben böyle bakıyorum.

"FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HAYALDİR"

Fenerbahçe - Galatasaray maçları her sporcunun hayalidir. Herkesin o derbilerde bir anısı olur. Bak o derbi nasıldı falan derler. Fenerbahçe'nin eksikleri Galatasaray'a göre daha az. Harun yoksa Volkan var. Belki daha iyi. Ekici, Beşiktaş maçına başlamıştı. Pek bir şey yapamamıştı.

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