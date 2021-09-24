Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki 3 ayrılığı açıkladı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Galatasaray maçının ardından teknik direktör Fatih Terim'in işaret ettiği ve gözden çıkarılan 3 futbolcuyu açıkladı. Fatih Terim'in '1 Ocak' açıklamalarını 'tehlikeli' olarak nitelendiren Rıdvan Dilmen, söz konusu futbolcular için "Demek ki biz gideceğiz diyorlardır" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in ima ettiği ve Rıdvan Dilmen'in açıkladığı o futbolcular...

1-SOFIANE FEGHOULI

Galatasaray'da uzun süredir kriz yaşayan Sofiane Feghouli, özellikle St.Johnstone maçında müthiş bir performans sergilese de istikrarı sağlayamadı ve yine gözden düştü. Fatih Terim, yüksek maliyetiyle Galatasaray'a ağır bir yük olan Sofiane Feghouli'yi gözden çıkardı.

Disiplinsiz tavırları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Mbaye Diagne de Fatih Terim'in kapıyı gösterdiği bir diğer isim. Galatasaray devre arasında Mbaye Diagne için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Özellikle Galatasaraylı taraftarların illallah ettiği Ryan Babel, Fatih Terim'den birçok kez şans bulmasına rağmen bu fırsatları değerlendirememişti. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'i devre arasında elinden çıkarmanın yollarını arıyor.



