İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Bugünkü Galatasaray - Sivasspor maçı keyifli güzel bir maç oldu. İyi oyuncularla iyi bir maç oldu.

Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna göre daha iyi. Başakşehir'e de yakın bir kadrosu var. Hatta Trabzonspor'dan bile.

Sol bek almayacaksın, 2 tane var. 1 tane stoper alman lazım. Orta sahaya oyuncu ihtiyacı yok. Feghouli'yi artık veremezsen, çünkü oyuncu oynuyor.

Ben Eren'in Galatasaray 11 oyuncusu olduğunu asla söylemedim. Ama iyi bir sporcu. Üç büyüklerde en çok gol atan oyuncu Eren. Başakşehir'de bile yoktur. Ama mutlaka bir santrfor almalı Galatasaray. Transfer sayısı inmiştir bu duruma göre. İnmeli de.

Hakemlik için iş zorlaşmadı. Fakat zorlaştıran kendileri. Kasımpaşa maçında hakem gri pozisyonu verecek. Dün veremedi. O pozisyonda penaltıyı görmüyorsan o zaman hakem değilsin. Bırakın temaslı oyunlarda orta hakem karar versin. Orası var diye hakemler tembelleşiyor. Bugün 1 penaltıyı VAR verdi. Dün Kasımpaşa maçında yine penaltıyı VAR verdi. Geçen yıla göre penaltı sayısı artmıştır. Adalet yönünden VAR daha iyi. Hüseyin Göçek'i dinlendirdin ne oldu? Hesap vermek zorunda mısın. Bugün Erzurum maçını tertemiz yönetti.

Fatih Terim'i mahçup etme di değil Feghouli. Mahçup etti. Fazla görev vermiyordu. Feghouli konusunda hata yaptığını formayı aldıktan sonra gösterdi.

Yenilirsem doğru dürüst yenielyim bir Sivasspor. Diğer tarafta hücum yapmaya çalışan ve kaybetmeye hazırlıklı bir Galatasaray.

Fırat Aydınus, Trabzon maçının sonunu çok iyi idare etti. Yalnız kendisine bu kadar ihanet eden bir adam görmedim. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetemiyor. Koşulardan falan sanırım. Fakat yönetemiyor Avrupa'da.

Eğer Galatasaraylı oyuncu elle oynadıysa 'bakın oynadı demiyorum'. Gol olsa dönceklerdi. Fakat korner oldu sonra gol oldu. Bunlar önemli. Bu gidişle maçlar minumum 5-7 dakika uzamaya başladı.

VAR futbola Messi gibi geldi, fark yarattı. VAR'a giden hakemlerin %90'ı dolu gelirler, ararsan bulursun çok olur. Dün Kasımpaşa - Beşiktaş maçında aradı, bir kol buldu. Galatasaray'ın penaltısı sonuçta penaltı, ayağına deydiyse, tartışmam.