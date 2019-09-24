Rıdvan Dilmen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oynayacak isimleri açıkladı

Rıdvan Dilmen, NTV'de 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
Galatasaray'da Belçika'dan dönüşte Fenerbahçe maçını başlattı. Nasıl başlattı? Malatyaspor maçında rotasyon yaparak. Şener'i, Adem'i oynatarak, Falcao'yu dinlendirerek başlattı. Galatasaray, bu hafta Konyaspor'a karşı oynasaydı Falcao oynardı. Falcao'nun dinlendirilmesi yanlış değildi.
"GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ"
Galatasaray'ın çıkacağı kadro üç aşağa beş yukarı belli. Nagatomo - Ömer değişikliği, orta sahayı da Nzonzi, Seri, Lemina yapması bu üçlü Fenerbahçe üçlüsü mü diye düşündürdü. Nagatomo sol bek oynarsa Ömer sol iç oynar. Ömer sol bek oynarsa orta sahada Lemina oynar.
Belhanda iyileşirse orta sahada Lemina ve Ömer değil, Seri, Nzonzi, Belhanda oynar.
"ÖMER BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE"
Adem iyi performans göstermedi, Ömer Bayram ise son iki maçtır çok iyi oynuyor. Beklentilerin çok üzerinde performans gösterdi.
"FENERBAHÇE KAPALI KUTU"
Fenerbahçe kapalı kutu. Deneme yanılma ile gidiyor. Zanka'nın yanında bir Jailson, bir Rami oynuyor. Rami elendi ama 3-4 hafta oynamayacaktır. Isla ve Moses'ın düzelme ihtimali var. Solda Moses, sağda Isla'yı görürsek diğer oyuncuların yeri değişebilir. Emre ve Gustavo banko gözüküyor. Vedat Muriqi ve Kruse'yi banko 4'lü diye düşünelim. Diğer oyuncuları hoca belirleyecektir.
"SERDAR AZİZ - ZANKA OLUR"
Stoper Serdar Aziz ile Zanka gibi gözüküyor. Isla'nın durumunu bilmiyorum. Gustavo, Emre tarzı bir oyuncu. Topla hemen buluşmak istiyorlar. İkisinin de pas isabeti çok iyi. Klas oyuncular. İkisi de solak tabii. Emre olunca Gustavo biraz geride kaldı geçen maç.
"SAVUNMADA SIKINTI VAR"
Fenerbahçe'nin savunmasında sıkıntılar var. Orijinal sol bek yok. Stoperlerden istedikleri verimi alamadılar. Pozisyonlar da veriyor.
"DERBİLER ŞİMDİ FARKLI"
Derbiler bizim dönemimizde farklıydı. Şimdi istatistiklere vurduğumuz zaman sadece Fenerbahçe'nin rakiplere yenilmemezlik serisi devam etmiyor. Diğer takımların da diğerlerine üstünlükleri var.
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