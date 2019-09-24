Rıdvan Dilmen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde oynayacak isimleri açıkladı

Rıdvan Dilmen, NTV'de 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle;

Galatasaray'da Belçika'dan dönüşte Fenerbahçe maçını başlattı. Nasıl başlattı? Malatyaspor maçında rotasyon yaparak. Şener'i, Adem'i oynatarak, Falcao'yu dinlendirerek başlattı. Galatasaray, bu hafta Konyaspor'a karşı oynasaydı Falcao oynardı. Falcao'nun dinlendirilmesi yanlış değildi.

"GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ"

Galatasaray'ın çıkacağı kadro üç aşağa beş yukarı belli. Nagatomo - Ömer değişikliği, orta sahayı da Nzonzi, Seri, Lemina yapması bu üçlü Fenerbahçe üçlüsü mü diye düşündürdü. Nagatomo sol bek oynarsa Ömer sol iç oynar. Ömer sol bek oynarsa orta sahada Lemina oynar.

Belhanda iyileşirse orta sahada Lemina ve Ömer değil, Seri, Nzonzi, Belhanda oynar.

"ÖMER BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE"

Adem iyi performans göstermedi, Ömer Bayram ise son iki maçtır çok iyi oynuyor. Beklentilerin çok üzerinde performans gösterdi.

"FENERBAHÇE KAPALI KUTU"

Fenerbahçe kapalı kutu. Deneme yanılma ile gidiyor. Zanka'nın yanında bir Jailson, bir Rami oynuyor. Rami elendi ama 3-4 hafta oynamayacaktır. Isla ve Moses'ın düzelme ihtimali var. Solda Moses, sağda Isla'yı görürsek diğer oyuncuların yeri değişebilir. Emre ve Gustavo banko gözüküyor. Vedat Muriqi ve Kruse'yi banko 4'lü diye düşünelim. Diğer oyuncuları hoca belirleyecektir.