Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın hakemlere itiraz edecek bir durumu yok

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri... "GALATASARAY'IN TEMPOSU YETERLİ DEĞİL"

Ligimizin standartlarının ardından temposuz bir maç oldu. Galatasaray'ın sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yedi. Fatih Terim'in cezası ve bunun gibi dış etkenlerin takımı etkilediğini gördük. Falcao'nun nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmamıza gerek yok. Bugün tehlikeleri yaratan da Falcao'ydu. Galatasaray en azından demoralize başladıkları ligde 7 puanı cebine koydu. Ama 4. hafta itibariyle temposu yeterli değil Galatasaray'ın. Ömer Bayram'ın Falcao'yla anlaşması iyiydi. Ömer Bayram'ı yeni transfer olarak görmek lazım takım için. "CLUB BRUGGE'ÜN ÇOK SERT BİR ORTA SAHASI VAR"

Bu maçtan dersler çıkarılması lazım. Galatasaray'ın çarşamba günü Club Brugge ile maçı var deplasmanda. Cub Brugge'ün çok sert bir orta sahası var. Tabii ki Kasımpaşa maçını sadece ölçü almamak lazım ama yine de çarşamba gününe kadar derslerini çıkarması lazım. Ne puan alsa kârdır Galatasaray'ın Brugge deplasmanında.

"LEMINA'YI BEĞENDİM AMA KUVVETİ ÇOK DÜŞÜKTÜ"

Galatasaray'ın kadrosu iyi ama iyi futbol oynamıyorlar. Mutlaka ileriki haftalarda bunu iyi futbola da döndüreceklerdir. Lemina bence iyi bir oyuncu. Ama sol iç değil sağ içte oynasa daha iyi olur. Futbolda fizik güç çok önemlidir. Önemli olmasa hala biz oynardık. Galatasaray erken değişiklik yapmak zorunda kaldı ama bu takıma yaradı. Lemina'yı ben beğendim. Ama 30 dakikada kuvveti çok düştü. "NZONZI İKİLİ ORTA SAHAYLA OYNAYAMAZ"

N'Zonzi tek ön libero oynamalı. Bu tarz oyuncular ikili orta sahayla oynayamaz. Ben Fatih hocanın da N'Zonzi'nin yanında ikinci bir orta saha kullanacağını zannetmiyorum. N'Zonzi-Selçuk ikilisi olmaz, N'Zonzi - Donk ikilisi çok savunmacı olur. İki ön libero oynayanlarda bu iki oyuncunun da çift yönlü oyuncular olması lazım. "FATİH TERİM'İN 4 MAÇ CEZASI VİCDANEN BANA FAZLA GELDİ"

Fatih Terim'in ben neden 4 maç ceza almasını isteyeyim? 4 maç ceza bana vicdanen fazla geldi. Çaykur Rizespor Başkanı 'Silah olsa vururdum' diyor 11 gün, burada Fatih Terim'e bu ceza. Burada şimdi bir tutarsızlık var.