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Rıdvan Dilmen, gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! ''Kaosa hazır olun''

12.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi. Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.

Rıdvan Dilmen, gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! ''Kaosa hazır olun''

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi. Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.

RIDVAN DİLMEN'İN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE

"Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!"

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Spor Toto Süper Lig Rıdvan Dilmen
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