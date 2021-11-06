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Rıdvan Dilmen: Halis Özkahya hakemliği bıraktı

06.11.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını önce bitirip, sonra kalan 5 dakikalık süreyi oynayan Halis Özkahya için Rıdvan Dilmen'den açıklama geldi.

Rıdvan Dilmen: Halis Özkahya hakemliği bıraktı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma gösteren ama maçı 94.13'te bitirip, sonra oyuncuları yeniden sahaya çağıran ve kalan 5 dakikalık bölümü oynatan Halis Özkahya için flaş bir iddia geldi.

Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada "Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur. İnşallah TFF kabul etmez, yoksa önüne geçemezsiniz. Allah'tan maç 1-0 değil, 2-0'dı ve antrenörler yapıcı açıklamalar yaptı. Bunlar Avrupa'da maç yöneten genç hakemler. Bu insanların da aileleri var. Yeterki yanlış olmasınlar. Yanlışların ayıklanması gerekiyordu." dedi.

Ayrıca Rıdvan Dilmen "Yöneticiler 'Hocamızın arkasındayız' derler ama teknik adamı gönderirler. İnşallah TFF'nin açıklaması da bunun benzeri olmaz" diye konuştu.

TFF ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

"Süper Lig'in 12. Haftasında 05.11.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, "Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan" şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır.

Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz."

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