Rıdvan Dilmen: Hükmen mağlubiyet vermekten başka şansları kalmayacak

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımları zorlu bir maç temposu bekliyor.

Hem takımların mevcut kadroları hem de salgın nedeniyle bazı futbolculardan yoksun maça çıkmaları takımları zor durumda bırakıyor.

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili %100 Futbol programında konuştu.

Süper Lig'de kulüplerin hem yoğun maç temposuna girileceği, hem de yaşanan salgın hastalık nedeniyle kadrosunda 40 oyuncuya izin verilmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Takımlara hükmen mağlubiyet vermekten başka şansları kalmayacak. Göz göre göre geliyor. Anlamış değilim. Ama ben son derece karşıyım o hükmen mağlubiyet işine. Kulüpler resmi olarak bilgilendirilmeli, 40 oyuncuyu çıkarmalı." dedi.

