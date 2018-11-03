Rıdvan Dilmen: Kavgalarını gitsinler evlerinde yapsınlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın bitiş düdüğünün hemen ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbedeyi yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

1 / 23 "Şu maçtan sonra yapılanlar, kim kavga ediyor bilmiyorum ama hayatını kaybeden Koray'dan daha mı önemli? Bu arkadaşlar kavgalarını gitsinler evlerinde yapsınlar. 3-2 yensen ne olacak, hayat devam edecek. Gencecik çocuk hayatını kaybetti."

2 / 23 "Vurun kardeşim birbirinize. Kırın ağzınızı burnunuzu. Çocuk ölmüş, çocuk... Hayatta daha önemli şeyler var. Kim vuruyorsa birbirine 5'er maç veririm."

3 / 23 "Galatasaray 3-0 kazansa kim ne derdi? 2-2 bitti kim ne diyebilir? Günümüz futbolun çok uzağında bir oyun oynandı. Çağdışı bir futbol vardı. Bu maçta hatadan gol olmama ihtimali yok. Pardon bu iki takımın gol yememe ihtimali yok."

4 / 23 "Maçtan önce 2-2 demiştim. Puan durumuna bakma. Al birini, vur ötekine. Galatasaray, 2-0'dan sonra üçüncü golü bulamamasının cezasını çekti."

5 / 23 "Türk futbolunda Ali Palabıyık bir devrim yapmıştır. Bu penaltıyla devrim yaptı. Doğru karar almıştır, devrim gibi karardır. Geçen hafta da aynı kararı vermişti. Futbola, VAR'a bu yıl Ali Palabıyık damgasını vurmuştur."

6 / 23 "Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesinde taç Galatasaray'ın olması lazımdı. Ancak göremediler ve sonrasında gol oldu."

7 / 23 "Koeman, Cocu gittiği an Valbuena'yı oynattı. Ya sen Cocu'ya sözünü dinlettiremedin ya sana Valbuena'yı oynat dediler. Fenerbahçe'nin maç başlangıcındaki kadro kontratak yapamaz. Senin stratejin doğru olmasına rağmen oyuncu seçimlerin yanlış olduğu için sonuç yanlış oldu."

8 / 23 "Maç Galatasaray yarı alanında oynanmaya başlayınca Valbuena'nın yaratıcılığı ön plana çıktı. Frey'in yıpratıcılığı ortaya çıktı. Maç 3-2 de bitebilirdi."

9 / 23 "Galatasaray son bölümde çift santrfora geçti. Maicon ve Donk oynadı. Skor 2-2 iken Fenerbahçe'de Soldado, Valbuena, Frey, Ayew, Alper sahadaydı. Skoru almışsın halen 5 tane santraforla devam ediyorsun. Diğer tarafta Donk ve Maicon ileride. Bunun futbolla falan alakası yok."

10 / 23 "Fenerbahçe bugün iyi oynamadı. Ancak tepki gösterdi. Maç 2-0 iken kahveyi terk eden Fenerbahçeli taraftarlar vardır. Galatasaray, Maicon'u öndeyken oyuna soksa koruyabilirdi. Maicon, o ceza sahasına değil bu ceza sahasına girmesi gerekirdi."

11 / 23 "Sezon başı aklıma geldi. Barış ortamı vardı. Hayal dünyasında yaşıyoruz. İlk baba derbide patladık. Buyur size centilmenlik."

12 / 23 "Galatasaray 2 gol attı, ikisi de duran toptan. Fenerbahçe bir tane VAR'dan attı. Diğerini tartışılan taç kararıyla attı. Fırat Aydınus'un doğru karar olduğunu düşünüyordum. Yönetmekle idare etmeyi abartmayacaksın. Futbol hatalar oyunudur. Hatalar olur."

13 / 23 "Fenerbahçeli taraftarlar bugün bir oh demiştir. Kötüye giden maçta skoru 2-2'ye getirmeleri moral olmuştur. Galatasaray taraftarı ise neden 3-4'e götüremedik diye düşünüyordur."

14 / 23 "Sezon başında yanılgıya düşüldü. Baktılar solda Aatıf, sağda Dirar oynuyor. İleride bitmiş Van Persie var. Bu takım ikinci oldu. Ne gerek var Aykut Kocaman'a dediler. Ancak o takım, taktik takımıydı. Bu vasat takımla ikinci olundu, biz daha iyisini yapabiliriz diye düşündüler. Yanlış yaptılar."

15 / 23 "Bugün ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin, Samuel Jonhson'ın gol attığı maçtan ne farkı vardı? Hiçbir farkı yoktu."

16 / 23 "Geçen yıl Valbuena oynamaması doğru ancak madem bu futbolu oynuyorsunuz sahada olmalı."

17 / 23 "TFF'nin eline bir fırsat geçti. Hukuk kuruluna sevk edilecek. Bu sevkler geçtiğimiz yıllar gibi olursa, bunun önüne geçemeyiz. Yüreğiniz yetiyorsa, hiçbir formayı hesaba katmadan cezaları verin. Madem sloganınız adil oyun. Buyrun size fırsat. Vermezsen, VAR'ı da tartışırız. Takipçisi olacağım ve bunları anlatacağım."

18 / 23 "At şimdi golü federasyon. Hiçbir kulübü, sporcuyu ayırt etmeden, ne yazıyorsa onu yapın. Daha önceki yıllarda gözümüze baka baka kandırdılar. Bu fırsatı kaçırmayalım."

19 / 23 "Bu konuda(Terim'in açıklamaları) çok konuşmak istemiyorum ama maçtan sonra oyuncu ve antrenörlerin konuşması çok riskli. Hakem bir takım atlamalar yaptı. Belhanda'nın taç pozisyonunu hakem görmeliydi. VAR'da bu niye yok?"

20 / 23 "Galatasaray, ilk yarı bittiğinde 'Ya ben nasıl fark atamadım?' demiştir."

21 / 23 "Fenerbahçe sezon başından bu yana, rakibinden bu kadar pas yememiştir, Galatasaray da ilk yarılar itibariyle hiçbir takıma bu kadar pas ile hakim olmamıştır."

22 / 23 "Frey, Ayew, Valbuena, Benzia'ya depar attır, Türkiye Ligi'nde son 10'a girerler."