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Rıdvan Dilmen maç sonunda açıkladı! ''Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten''

29.09.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup etmesinin ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Szymanski'yi öve öve bitiremedi. Sezon başından beri üst düzey performans ortaya koyan yıldız oyuncunun transfer olacağını garanti eden Dilmen, bonservis bedelini de açıkladı.

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta 2 gol kaydeden Szymanski ile ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, yıldız oyuncunun takımda tutulamayacağını açıkladı.

"SZYMANSKI KESİN GİDER"

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Szymanski'nin başarılı performansına da değinen Dilmen, "Fred'i oyundan çıkarmak çok değerli. Dzeko'yu da aynı şekilde. Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta, 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum." dedi.

13 MAÇTA 9 GOLE ETKİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Szymanski, 5 gol 4 asistlik performansla toplamda 9 gole etki etti.

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