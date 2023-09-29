Rıdvan Dilmen maç sonunda açıkladı! ''Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten''

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta 2 gol kaydeden Szymanski ile ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, yıldız oyuncunun takımda tutulamayacağını açıkladı.

"SZYMANSKI KESİN GİDER"

Szymanski'nin başarılı performansına da değinen Dilmen, "Fred'i oyundan çıkarmak çok değerli. Dzeko'yu da aynı şekilde. Szymanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Szymanski daha 24 yaşında Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider zaten buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta, 7 gol ve 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum." dedi.

13 MAÇTA 9 GOLE ETKİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Szymanski, 5 gol 4 asistlik performansla toplamda 9 gole etki etti.

