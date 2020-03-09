Rıdvan Dilmen: Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'da görüyorum

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı iddiaları yeniden ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Mert Hakan Yandaş'ı nerede görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray'da görüyorum. Mert Hakan Yandaş büyük kulüplerde oynamayı hak ediyor. Ne tam orta saha, ne tam forvet ama oldukça iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
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