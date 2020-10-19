Rıdvan Dilmen: Muslera olsaydı yemezdi

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta yaklaşık 30 metreden frikik golü yiyen Fatih Öztürk'e ilk eleştiri Rıdvan Dilmen'den geldi.
Fatih Öztürk'ün Babacar'ın frikik golünde pozisyon hatası yaptığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Fernando Muslera olsaydı, Galatasaray, o frikik golünü yemezdi" dedi.
Alanyaspor'da 2017'den bu yana ilk frikik golünü atan isim Babacar oldu. Alanyaspor son frikik golünü 3 yıl önce Junior Fernandes ile atmıştı.
Alanyaspor forması giyen Khouma Babacar, Süper Lig'de Nisan 2018'den (Jurac Kucka) bu yana Galatasaray deplasmanında frikik golü atan ilk oyuncu oldu.
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