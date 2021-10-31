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Rıdvan Dilmen: Nerede çokluk...

31.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'nın kovulması gerektiğini söylerken, "Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha" dedi.

Rıdvan Dilmen: Nerede çokluk...

Arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle liderlikten 6. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında sarı-lacivertlilerin Konya mağlubiyetini değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe yönetiminin Vitor Pereira'yla yolları ayırması gerektiğini belirtti.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMAYAN BİR 11 HAFTA GERİDE KALDI"

"Benim için şaşırtıcı olmayan bir 11 hafta oldu. Ligin daha 11. haftası, maçların yarısını kazanamamışsınız. Geçtiğimiz yıla göre daha güçlendirilmiş bir kadroyla ama yanlış teknik direktörle benim için sürpriz olmayan bir 11 hafta geride kaldı.

"KONYASPOR, BUGÜN KAZANMAYI HAK EDEN TAKIMDI"

Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha. O da dahil 7. Buna rağmen yenilen goller. İttifak Holding Konyaspor, bugün kazanmayı hak eden takımdı. Birbirlerine alışık oyunculardan kurulu bir takımı korudular.

MEZUT ÖZİL VE MURIQI KONUSU

Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. Vedat'a (Muriqi) kalsa dünden gelir ama imkansız. Daha bu sabah konuştum. Lazio'da kalacak. Fenerbahçe'ye transferi söz konusu değil. Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz.

"EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETSEYDİ DAHA İYİ OLURDU"

Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca! 4'lü oynayan kim gelse, takım daha iyi olur. Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum.

"GEÇEN HAFTA DA SÖYLEMİŞTİM"

Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'Böyle, bu sistemle devam mı?' diye, eğer 'Evet' derse 'Gel kardeşim' deyip gönderilmeli. Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Kolay karar değildir ama bu yapılmalı."


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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü
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