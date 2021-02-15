Rıdvan Dilmen öve öve bitiremedi: Türkiye'den aya giden ilk kişi olacaktı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasını galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılılar evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, performansıyla yine göz doldurdu. Penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren Mohamed, Galatasaray'la çıktığı her maçta gol atma başarısı gösterdi.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'i öve öve bitiremedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Mostafa Mohamed iyi bir analizle alınmış, tebrik etmek lazım. Sezon başında Fenerbahçe'nin Samatta ve Mostafa Mohamed transferi için girişimleri vardı. O zaman ki şartlarda Samatta'yı tercih ettiler. Görüyoruz ki tercihi doğru olmamış." dedi.

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'a benzeten Rıdvan Dilmen, "İsabetli bir transfer Allah sakatlık vermezse Galatasaray'ı uzun süre taşır. Gol vuruşlarında iyi, Galatasaray'ı nefeslendirebilecek bir oyuncu. Golde de payı çok büyük az kalsın Türkiye'den Aya giden ilk isim olacaktı." açıklamasını yaptı.