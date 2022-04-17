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Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a gönderiyor

17.04.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken maçı TRT Spor ekranlarında Yüzde Yüz Futbol'da Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Sari-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında yorumlarda bulunan Dilmen, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a gönderiyor
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken maçı TRT Spor ekranlarında Yüzde Yüz Futbol'da Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ ÜSTÜN GÖZÜKSE DE GİRESUN ETKİLİ"

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Rıdvan Dilmen, "Ağırlık olarak Beşiktaş oynadı. Batshayi'nin bir pozisyonu vardı. Kontraatakta Giresun etkili oldu boş kaleye atamadı. Beşiktaş üstün gözükse de Giresun'un etkili olduğu anlar vardı. Aslında Beşiktaş adına prestij ve önümüzdeki yılın takımını oluşturmak istiyor. Giresun'un aldığı her puan önemli ve averajı da gayet iyi. Hava şartları da Beşiktaş'ı etkiledi. İlk yarıda pozisyon sayısı azdı. Set oyunu yaptı kenar oyuncusuyla beraber. Pas oyunu da gayet iyiydi." dedi.

"GEDSON'A GÖRE TRANSFER YAPMAK LAZIM"

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Dilmen, "Elindeki mevcut kadroda Valerien İsmael ve A. Nur Çebi iyi bir plan yapması lazım. Beşiktaş'ın şutörü yok pasörü yok kafa vuran forveti yok. Sizin problem çözen futbolcunuz yok. Zajc gibi bir futbolcu lazım orta sahaya. Gedson geliyor ama şutör bir futbolcu değil. Gedson en çok faul yapılan futbolcu bu arada. Her maç faul mutlaka yapılıyor. Gedson'a göre bir oyun formatı lazım. İyi bir frikik kullanan oyuncu da alınabilir." ifadelerini kullandı.

"OZAN TUFAN BEŞİKTAŞ'A ÇOK FAYDALI OLUR"

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Dilmen, "Valerien İsmael'i Beşiktaş taraftarı sevdi. Üç maç 5 puan ama üç maç 9 puan gibi gözüküyor. Ozan Tufan Beşiktaş'a uyar bence. Oğuzhan'dan vazgeçti ama bir bakıp oynatması lazım. Belki sana uyar. Texeira kötü oyuncu değil ama sistem içinde doğru görünmüyor. Ozan Tufan şut atar kafaya çıkar. Ozan'ın heyecanını ve kuvvetini koruması lazım Beşiktaş'a da çok faydalı olur." diyerek sözlerini noktaladı.


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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü Ozan Tufan
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