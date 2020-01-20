Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın'ı severiz ama Abdullah Avcı için erken

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle biten Beşiktaş-Sivasspor maçını yorumladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Sivasspor maçı değerlendirmeleri...
"Bu tip hakemler çok etki altına alınmıyor. Ben Burak Yılmaz'ın pozisyonuna penaltı verirdim. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti. Eskiden var ya, ararlardı, dokunmadan verirlerdi. Doğrusunu yapsın, bu ayrı konu. 'Onu onla örteyim, bunu şunla örteyim' demiyor. Ali Şansalan'da bunları görmedim.
10 kişi kalmışsın. Fernando ve Mert Hakan gibi iki önemli oyuncun yok. Beşiktaş'ın beğenmediği Fatih Aksoy'u oynatıyorsun. Kadron geniş değil. Önünde saygıyla eğiliyorum Rıza Çalımbay! Emekçi, iyi insan. Bugün şampiyonluğa oynayan takım gibi geldiler. golü yer yemez Fatih topu at diyor. Beraberlik istemiyorlar. Daha 3-4 gün önce Malatya'ya 4 tane attılar. Kısıtlı kadroya rağmen yine çıktı kazandılar. İkinci oyuncunun gideceğini biliyorlar. Karakterli oyuncular para istemiyorlar, yürekli oynuyorlar.
Caner Erkin ne oynadı bugün? Adem Ljajic? Kim nerede oynuyor belli değil cümlesini hiç sevmem. Oyundan çok koptu Beşiktaş. Sivasspor dirençli bir takımdı. Sivasspor 'Ben buraya boşuna gelmedim' dedi. Beşiktaş çok aceleci bir oyun oynadı. Takım oturmamış gibi. 6 dakika uzatma verilmiş. Uzatmanın ilk dakikasında kaleci oralara gitmez. Son dakikalar olur, son top olur gidersin.
Rıza Çalımbay ligin geri kalanında antrenör kovdurur. Sivasspor gönüllerin şampiyonu diyebileceğimiz nadir takımlardan biri. Mental olarak Beşiktaş şampiyonluk yarışının uzağında kaldığını söyleyebilirim. Transfer yapma durumları da yok. Nisan ayından sonra en az iki takım şampiyonluğa havlu atabilir.
Sivasspor'un oyuncu alması lazım. Kadrosu çok sınırlı. Ziya'yı hangi takım ister? Fatih Aksoy'u kim ister? Hakan Arslan'ı kim ister? Kone'yi kim ister? Caner'e takım mı vardı da Rıza Hoca aldı. Bu Brezilyalı sağ beki, sol stoperi nereden buldu? Teknik direktör ve oyuncu bütünlüğüyle bir tarih yazıyor Rıza Çalımbay!
Beşiktaşlı oyuncuların dağınıklığını herkes görüyor. Kim nerede oynuyor belli değil, oyundan öyle bir koptu ki... Caner önce sağ açık başladı, 15. dakikada sol açık, sonra sağ açık, en son sol bek. Beşiktaş, maçı 2-4-4 bitirdi. Abdullah Avcı, başarısız ama bu hemen hoca değiştirilecek durum değil. Duygusal davranmayı bırakalım. Sergen Yalçın'ı severiz ama Abdullah Avcı için daha erken, biraz daha beklenmesi lazım."
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