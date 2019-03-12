Rıdvan Dilmen: TFF başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor

Rıdvan Dilmen yeni TFF başkanını açıkladı... Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında yeni TFF Başkanı ile ilgili bir iddiada bulundu. Dilmen, "TFF başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

'HÜSNÜ GÜRELİ DEVAM EDECEK GİBİ' DEMİŞTİ

Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise "TFF başkanlığı için Hüsnü Bey ile sanki devam edilecek gibi. Bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak Yıldırım Bey başkan vekilini aday yaptığına göre devam edilir diye düşünüyorum" demişti.

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