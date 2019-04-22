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Rıdvan Dilmen: VAR herkesin bombasını patlattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.04.2019 08:39 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, NTV'de Süper Lig'de yaşanan son gelişmeler hakkında konuştu.

İşte o açıklamalar:

ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ...

"Galatasaray, tahminimden az kaybetti. Başakşehir, tahminim kadar kaybetti. Son beraberlikleri 90 artılarda geldi. Biri Kayseri, biri Rize. VAR ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dünya futbolu için faydalı olabilir. Ama nereden geldi bizim hayatımıza?"

"Galatasaray, tahminimden az kaybetti. Başakşehir, tahminim kadar kaybetti. Son beraberlikleri 90 artılarda geldi. Biri Kayseri, biri Rize. VAR ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dünya futbolu için faydalı olabilir. Ama nereden geldi bizim hayatımıza?"

"Gözümüze baka baka 80 milyonlu ülkede... Hem dün hem bugün yaşadıklarımız. Siyahla beyaz kadar yanlış bir karar var. 90+4'te penaltı... İlk yarıda 0-0 iken niye gitmedin VAR'a? Niye VAR'a çağırmadın hakemi?"

"Gözümüze baka baka 80 milyonlu ülkede... Hem dün hem bugün yaşadıklarımız. Siyahla beyaz kadar yanlış bir karar var. 90+4'te penaltı... İlk yarıda 0-0 iken niye gitmedin VAR'a? Niye VAR'a çağırmadın hakemi?"

"İlk yarıda Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonu hakem gördü. Gözüm üzerinizde dedi. Bunu VAR hakemi görmüyor mu? Hadi Hüseyin Göçek görmüyor da sen niye çağırmıyorsun hakemi?"

"İlk yarıda Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonu hakem gördü. Gözüm üzerinizde dedi. Bunu VAR hakemi görmüyor mu? Hadi Hüseyin Göçek görmüyor da sen niye çağırmıyorsun hakemi?"

"Etkide kaldı falan deniliyor da bu etkinin de ötesi bir şey. Anadolu kulüplerine günah değil mi? İlla bir taraftar gücünüz mü olacak? Veya Göksel başkan gibi bir gücünüz mü olacak? VAR, herkesin bombasını patlattı. Eskiden iz bırakmıyorlardı en azından. Şimdi her şey gözümüzün önünde."

"Etkide kaldı falan deniliyor da bu etkinin de ötesi bir şey. Anadolu kulüplerine günah değil mi? İlla bir taraftar gücünüz mü olacak? Veya Göksel başkan gibi bir gücünüz mü olacak? VAR, herkesin bombasını patlattı. Eskiden iz bırakmıyorlardı en azından. Şimdi her şey gözümüzün önünde."

"Şimdi Galatasaray'ın eline hatta Beşiktaş'a da şans geldi. Galatasaray, önümdeki 5 maçı kazanırsam şampiyon olurum diyor. Artık ipler Galatasaray'ın elinde. Hepsini kazanırsa şampiyon Galatasaray. Dünkü Galatasaray, Başakşehir'i yense ama 1-2 puan kaybı da yapsa Beşiktaş'ın şansı oluyor."

"Şimdi Galatasaray'ın eline hatta Beşiktaş'a da şans geldi. Galatasaray, önümdeki 5 maçı kazanırsam şampiyon olurum diyor. Artık ipler Galatasaray'ın elinde. Hepsini kazanırsa şampiyon Galatasaray. Dünkü Galatasaray, Başakşehir'i yense ama 1-2 puan kaybı da yapsa Beşiktaş'ın şansı oluyor."

"Fatih Terim, Başakşehir'i yenersek puan puana oluruz derken Şenol Güneş, ikili everajları düşünüyordu. Şimdi Beşiktaş'ın da şansı var."

"Fatih Terim, Başakşehir'i yenersek puan puana oluruz derken Şenol Güneş, ikili everajları düşünüyordu. Şimdi Beşiktaş'ın da şansı var."

"Bu VAR, herkesin foyasını ortaya çıkartıyor. Türkiye'deki futbolu gösteriyor. Türkiye'deki hakemlerin tamamen dış etkenlerden etkilendiğini gösteriyor. Gidip de vermiyorlar. Son 24 saatte yaşananlar ortada."

"Bu VAR, herkesin foyasını ortaya çıkartıyor. Türkiye'deki futbolu gösteriyor. Türkiye'deki hakemlerin tamamen dış etkenlerden etkilendiğini gösteriyor. Gidip de vermiyorlar. Son 24 saatte yaşananlar ortada."

"VAR, tek başına maç alıyor. Konuşuyorlar hop, konuşmuyorlar hop. Tek başına maçlara karar veriyorlar oda içinde. Metin Tokat için kötü niyetli insan demek istemiyorum da başka hakem mi yok? Sürekli aynı VAR hakemleri, aynı gözlemciler. Pes yani!"

"VAR, tek başına maç alıyor. Konuşuyorlar hop, konuşmuyorlar hop. Tek başına maçlara karar veriyorlar oda içinde. Metin Tokat için kötü niyetli insan demek istemiyorum da başka hakem mi yok? Sürekli aynı VAR hakemleri, aynı gözlemciler. Pes yani!"
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Konuyu değiştirme...fenev den bahset..noolcak bu fenevin hali
Emre Akbaba Kayserisporlu futbolcunun boğazına kramponun tabanını geçirdi; kırmızı kart gösteremediler. Serkan Tokat, Arda Kardeşler'i VAR'a çağıramadı. Bu hakemlerle Türk Futbolu bir yere varamaz...
VAR mı YOK mu belli degil cok ıyı sıke donuyor
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