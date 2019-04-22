Rıdvan Dilmen: VAR herkesin bombasını patlattı

İşte o açıklamalar:

ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ...

"Galatasaray, tahminimden az kaybetti. Başakşehir, tahminim kadar kaybetti. Son beraberlikleri 90 artılarda geldi. Biri Kayseri, biri Rize. VAR ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dünya futbolu için faydalı olabilir. Ama nereden geldi bizim hayatımıza?"

"Gözümüze baka baka 80 milyonlu ülkede... Hem dün hem bugün yaşadıklarımız. Siyahla beyaz kadar yanlış bir karar var. 90+4'te penaltı... İlk yarıda 0-0 iken niye gitmedin VAR'a? Niye VAR'a çağırmadın hakemi?"

"İlk yarıda Rizespor'un penaltı beklediği pozisyonu hakem gördü. Gözüm üzerinizde dedi. Bunu VAR hakemi görmüyor mu? Hadi Hüseyin Göçek görmüyor da sen niye çağırmıyorsun hakemi?"

"Etkide kaldı falan deniliyor da bu etkinin de ötesi bir şey. Anadolu kulüplerine günah değil mi? İlla bir taraftar gücünüz mü olacak? Veya Göksel başkan gibi bir gücünüz mü olacak? VAR, herkesin bombasını patlattı. Eskiden iz bırakmıyorlardı en azından. Şimdi her şey gözümüzün önünde."

"Şimdi Galatasaray'ın eline hatta Beşiktaş'a da şans geldi. Galatasaray, önümdeki 5 maçı kazanırsam şampiyon olurum diyor. Artık ipler Galatasaray'ın elinde. Hepsini kazanırsa şampiyon Galatasaray. Dünkü Galatasaray, Başakşehir'i yense ama 1-2 puan kaybı da yapsa Beşiktaş'ın şansı oluyor."

"Fatih Terim, Başakşehir'i yenersek puan puana oluruz derken Şenol Güneş, ikili everajları düşünüyordu. Şimdi Beşiktaş'ın da şansı var."

"Bu VAR, herkesin foyasını ortaya çıkartıyor. Türkiye'deki futbolu gösteriyor. Türkiye'deki hakemlerin tamamen dış etkenlerden etkilendiğini gösteriyor. Gidip de vermiyorlar. Son 24 saatte yaşananlar ortada."