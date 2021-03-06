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Rıdvan Yılmaz: "Beşiktaş olarak doymuyoruz"

06.03.2021 23:34 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Yılmaz: "Beşiktaş olarak doymuyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Gaziantep maçının ardından konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın müthiş bir enerjiye sahip olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "1 ay kadar sakatlıktan dolayı yoktum, eski kondisyonum ile şu anki kondisyonum arasında fark var. Bu maçta oynamam da benim için çok iyi oldu. Eski performansımla aradaki mesafi kısa süre içerisinde kapatacağım. Hocamız bana güveniyor.Takım olarak müthiş bir enerjiye sahibiz, pes etmiyoruz, doymak bilmiyoruz" dedi

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