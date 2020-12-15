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Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a 5 yıllık imza

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.12.2020 13:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki sol bekin siyah-beyazlılar ile yaptığı yeni anlaşma 2025'te sona erecek.

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a 5 yıllık imza

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

19 yaşındaki futbolcunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan'ın 2023'te bitecek kontratını 2025'e uzattı.

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi. (TRT Spor)

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