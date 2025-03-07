Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından şaşırtan itiraf! Skorun vehametini gözler önüne serdi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Rangers'ta, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da forma giydi. Mücadelenin ardından konuşan Rıdvan, böyle bir skoru beklemediklerini itiraf etti.

"BÖYLE BİR MAÇ TABİKİ BEKLEMİYORDUK"

"Böyle bir maç tabii ki beklemiyorduk. Çok kaliteli bir kadroları, çok iyi bir hocaları var. Bundan yan kimsenin şüphesi yok zaten. Ama üstümüze geleceklerini biliyorduk. Takım arkadaşlarıma güvenim sonsuzdu. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Güzel bir skor ama sakin olup, hafta bir tane daha maçımız var. Ondan da güzel bir skor alıp buradan ayrılmak istiyoruz."

"BUGÜN EN İYİ PERFORMANSIMI VEREMEDİM"

"Bugün en iyi performansımı veremedim. Sağ bekte oynuyorum. Takımımın ihtiyacı var. Önemli olan takım arkadaşlarıma yardım etmek. Önemli olan galip gelmek."