Son dakika: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile 6.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağladı

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz transferi için mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar, Frankfurt ile anlaştı ve transfer gerçekleşti. Son pazarlıkların tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın kasasına girecek bonservis ve Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi de belli oldu.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile Rıdvan Yılmaz'ın transferi için anlaşma sağladı.

Bonservis: 6,5 Milyon €

Sonraki Satıştan Pay: %20

Kontrat Süresi: 5 Yıl

Eintracht Frankfurt ilk ödemeyi 31 Temmuz’da yapacak. (1.000.000€)

(TRT Spor)



