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Son dakika: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile 6.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağladı

11.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu. Sezonun bitmesinin ardından dev kulüplerin radarına giren genç oyuncu için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Avrupa'ya gitme hayali olduğunu söyleyen Rıdvan Yılmaz'ın da bu transferde çok istekli olduğu aktarıldı. Beşiktaş, Alman devi ile 6.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağladı. İşte son dakika haberinin detaylar...

Son dakika: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile 6.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağladı
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz transferi için mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar, Frankfurt ile anlaştı ve transfer gerçekleşti. Son pazarlıkların tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın kasasına girecek bonservis ve Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi de belli oldu.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ile Rıdvan Yılmaz'ın transferi için anlaşma sağladı.

Bonservis: 6,5 Milyon €
Sonraki Satıştan Pay: %20
Kontrat Süresi: 5 Yıl

Eintracht Frankfurt ilk ödemeyi 31 Temmuz’da yapacak. (1.000.000€)

(TRT Spor)


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