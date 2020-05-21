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Rıfat Ayaydın Caddesi ulaşıma açıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde Bin 250 metre yağmur suyu drenaj hattı, Bin 038 metre içme suyu hattı, 6 bin 500 metrekare kaldırım kaplaması ve sıcak asfalt çalışmasından sonra yol çizgi çalışmalarını da tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi caddeyi trafiğe açtı.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da bugüne kadar 400 Milyon TL yatırımla 2 bin 400 kilometre yol çalışması yapıldığını ve sorumluluk alanlarındaki yolların tamamına yakınının ya yeniden yapıldığı ya da yenilendiği belirtildi.

Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde Bin 250 metre yağmur suyu drenaj hattı, Bin 038 metre içme suyu hattı, 6 bin 500 metrekare kaldırım kaplaması ve sıcak asfalt çalışmasından sonra yol çizgi çalışmalarını da tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi caddeyi trafiğe açtı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da bugüne kadar 400 Milyon TL yatırımla 2 bin 400 kilometre yol çalışması yapıldığını ve sorumluluk alanlarındaki yolların tamamına yakınının ya yeniden yapıldığı ya da yenilendiği belirtildi. Korona virüs mücadelesi süresince de vatandaşların modern ve güvenli yollarla seyahat etmesi, sevdiklerine ulaşması için yol çalışmalarına ara verilmediği vurgulandı.

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