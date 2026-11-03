Riga FC - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Riga FC Perşembe 23:00 Jablonec

Riga FC ile Jablonec, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Skonto Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Riga FC ile Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma için hazırlık yapıyor. İki ekip de farklı liglerdeki form durumlarına sahip.

Takımların güncel form bilgileri Riga FC tüm kulvarlar Ogre United 0-0 Riga FC Letonya Virsliga B

Grobina 2-5 Riga FC Letonya Virsliga G

Pafos FC 1-1 Riga FC UEFA Konferans Ligi B

Riga FC 2-1 Super Nova Letonya Virsliga G

Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B Jablonec tüm kulvarlar Jablonec 0-5 Slavia Prag Çekya 1. Ligi M

Hradec Kralove 1-2 Jablonec Çekya 1. Ligi G

Jablonec 0-0 Brighton & Hove Albion UEFA Konferans Ligi B

Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M

Freiburg 3-2 Jablonec UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Riga FC, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 5 gol atıp 4 gol yedi. Buna karşın Jablonec, aynı dönemde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 gol atıp 12 gol yedi. Bu, Riga FC'nin savunma güvenliğinde Jablonec'ten daha iyi bir durumda olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Riga FC 1 eksik Andres Salazar Jablonec ✓ Bilinen eksik yok

Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.