Riga FC - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Riga FC ile Jablonec, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Skonto Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Riga FC ile Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma için hazırlık yapıyor. İki ekip de farklı liglerdeki form durumlarına sahip.
Riga FC, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 5 gol atıp 4 gol yedi. Buna karşın Jablonec, aynı dönemde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 gol atıp 12 gol yedi. Bu, Riga FC'nin savunma güvenliğinde Jablonec'ten daha iyi bir durumda olduğunu gösteriyor.
Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
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