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Riga FC - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Riga FC, UEFA Konferans Ligi'nde Jablonec ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son dönemlerinde farklı dönemlerden geçiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Riga FC - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Riga FC
Perşembe 23:00
05.11.2026
Jablonec
Stadyum: Skonto Stadium

Riga FC ile Jablonec, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Skonto Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Riga FC ile Jablonec, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma için hazırlık yapıyor. İki ekip de farklı liglerdeki form durumlarına sahip.

Takımların güncel form bilgileri
Riga FC

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Ogre United 0-0 Riga FC Letonya Virsliga B
  • 26.10.2026 Grobina 2-5 Riga FC Letonya Virsliga G
  • 22.10.2026 Pafos FC 1-1 Riga FC UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Riga FC 2-1 Super Nova Letonya Virsliga G
  • 15.10.2026 Riga FC 1-1 Kairat Almaty UEFA Konferans Ligi B
Jablonec

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Jablonec 0-5 Slavia Prag Çekya 1. Ligi M
  • 25.10.2026 Hradec Kralove 1-2 Jablonec Çekya 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Jablonec 0-0 Brighton & Hove Albion UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M
  • 15.10.2026 Freiburg 3-2 Jablonec UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Riga FC, son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 5 gol atıp 4 gol yedi. Buna karşın Jablonec, aynı dönemde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 gol atıp 12 gol yedi. Bu, Riga FC'nin savunma güvenliğinde Jablonec'ten daha iyi bir durumda olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Riga FC

1 eksik
Andres Salazar Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Jablonec

Bilinen eksik yok

Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Riga FC - Jablonec maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Riga FC - Jablonec maçı saat kaçta?

23:00.

Riga FC - Jablonec maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Riga FC - Jablonec maçında hangi oyuncular eksik?

Andres Salazar (Cezalı).

Riga FC ve Jablonec'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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