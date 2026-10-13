Riga FC - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Riga FC ile Kairat Almaty, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Skonto Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Riga FC ve Kairat Almaty, önemli bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İki takım da son maçlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.
Riga FC, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Gollerde etkili olmaya devam eden ekip, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde de son dönemdeki formunu sürdürüyor.
Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
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