Riga FC - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Riga FC Perşembe 19:45 Kairat Almaty

Riga FC ile Kairat Almaty, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Skonto Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Riga FC ve Kairat Almaty, önemli bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İki takım da son maçlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Riga FC tüm kulvarlar Tukums 2000 0-2 Riga FC Letonya Virsliga G

Aris Limassol 1-2 Riga FC Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

FS Jelgava 0-1 Riga FC Letonya Virsliga G

Super Nova 0-1 Riga FC Letonya Virsliga G

Riga FC 2-2 Auda Letonya Virsliga B Kairat Almaty tüm kulvarlar Kairat Almaty 1-0 Zhetysu Taldykorgan Kazakistan Premier Ligi G

FC Astana 1-0 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi M

Kairat Almaty 1-4 Tobol Kostanay Kazakistan Premier Ligi M

Kairat Almaty 3-0 FC Zhenis Kazakistan Premier Ligi G

Caspiy 0-3 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Riga FC, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Gollerde etkili olmaya devam eden ekip, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde de son dönemdeki formunu sürdürüyor.

Eksik Oyuncular Riga FC 1 eksik Andres Salazar Kairat Almaty 1 eksik Jorginho

Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.