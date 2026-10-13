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Riga FC - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Riga FC, UEFA Konferans Ligi'nde Kairat Almaty ile karşılaşıyor. İki takımın son form durumları ve eksik oyuncuları analize dahil edildi.

Riga FC - Kairat Almaty Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Riga FC
Perşembe 19:45
15.10.2026
Kairat Almaty
Stadyum: Skonto Stadium

Riga FC ile Kairat Almaty, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Skonto Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Riga FC ve Kairat Almaty, önemli bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İki takım da son maçlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Riga FC

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Tukums 2000 0-2 Riga FC Letonya Virsliga G
  • 03.10.2026 Aris Limassol 1-2 Riga FC Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 FS Jelgava 0-1 Riga FC Letonya Virsliga G
  • 15.09.2026 Super Nova 0-1 Riga FC Letonya Virsliga G
  • 11.09.2026 Riga FC 2-2 Auda Letonya Virsliga B
Kairat Almaty

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Kairat Almaty 1-0 Zhetysu Taldykorgan Kazakistan Premier Ligi G
  • 17.09.2026 FC Astana 1-0 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi M
  • 13.09.2026 Kairat Almaty 1-4 Tobol Kostanay Kazakistan Premier Ligi M
  • 09.09.2026 Kairat Almaty 3-0 FC Zhenis Kazakistan Premier Ligi G
  • 05.09.2026 Caspiy 0-3 Kairat Almaty Kazakistan Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Riga FC, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Gollerde etkili olmaya devam eden ekip, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde de son dönemdeki formunu sürdürüyor.

Eksik Oyuncular

Riga FC

1 eksik
Andres Salazar Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Kairat Almaty

1 eksik
Jorginho Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Riga FC kadrosunda Andres Salazar (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Kairat Almaty kadrosunda Jorginho (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Riga FC - Kairat Almaty maçı ne zaman?

15 Ekim 2026.

Riga FC - Kairat Almaty maçı saat kaçta?

19:45.

Riga FC - Kairat Almaty maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Riga FC - Kairat Almaty maçında hangi oyuncular eksik?

Andres Salazar ve Jorginho.

Riga FC ve Kairat Almaty'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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