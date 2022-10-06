SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. RIGAS FS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Rigas FS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RIGAS FS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Rigas FS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

06.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rigas FS ile Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Letonya'nın Riga kentinde yer alan Skonto Stadyumu'nda bu akşam oynanacak maç öncesi birçok kişi internette "Rigas Fs Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığını araştırmaya başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek. Peki, Rigas FS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RIGAS FS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Rigas FS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rigas FS UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kaldı. Maç öncesi birçok kişi arama motorlarında "Rigas Fs Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Rigas FS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİGAS FS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rigas FS - Başakşehir maçı bugün (6 Ekim 2022 Perşembe) saat 22:00'da başlayacak.

RİGAS FS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas FS - Başakşehir maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek.

Emre Belezoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir, önceki 8 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Başakşehir 6 galibiyet ve 2 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Turuncu-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

Rigas FS - Medipol Başakşehir Canlı Maç AnlatımıRigas FS - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir fırtına gibi! Gol yemeden lider...Başakşehir fırtına gibi! Gol yemeden lider...
Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...Ne Şenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim! İşte yeni hoca...
Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor!Sergen Yalçın adım adım Hull City'e gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
medipol başakşehir s lig yayınlanacak iyet başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo için seferberlik ilanı!

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo için seferberlik ilanı!

Icardi krizi büyüyor! Tazminat ödenecek...

Icardi krizi büyüyor! Tazminat ödenecek...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.