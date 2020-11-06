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Rihanna: Bütün oyları sayın biz bekleriz!

06.11.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Rihanna: Bütün oyları sayın biz bekleriz!

ABD başkanlık seçiminde Donald Trump'ın hile yapıldığı suçlamasıyla Pennsylvania ve bazı kritik eyaletlerde oy sayımının durdurulması talebi üzerine Rihanna, "Oyların hepsini sayın, biz bekleriz!" dedi.

Joe Biden’ın Donald Trump’ın önünde seyrettiği oy sayım sürecinde, Trump, seçim yarışında en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulunarak dava açtı

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Ünlü şarkıcı Rihanna da bunun üzerine ABD başkanlık seçiminde bütün oyların sayılması çağrısı yaptı.

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Trump, seçime hile karıştırıldığını öne sürerek, "Onlar (Demokratlar),Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor. Michigan ve diğer eyaletlerde de bunu yapmaya çalışıyorlar" mesajını paylaşmıştı.

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Barbados kökenli 32 yaşındaki şarkıcı, Trump’ın suçlamalarının ardından 87,6 milyon takipçili Instagram sayfasından “Her oyu sayın, bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.
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Seçim kampanyası sürecinde her fırsatta Biden’ı desteklediğini açıkça söyleyen Rihanna, takipçilerini sık sık oy vermeye çağırdı.

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Oy verme işleminin bitmesinden kısa süre önce Donald Trump’ı karısı Melania ile olan ilişkisi konusunda ti'ye almak için çiftin Air Force One'dan iniş videosunu paylaştı.


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