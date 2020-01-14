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  4. Rihanna'dan 14 Şubat'a özel iç çamaşırlı poz

Rihanna'dan 14 Şubat'a özel iç çamaşırlı poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Rihanna, markası Savage X Fenty ile Adam Selman ortaklığında 14 Şubat için özel bir iç çamaşırı koleksiyonu tasarladı. Rihanna tasarım ürünlerini de kendi giyerek seksi pozlar verdi.

Rihanna'dan 14 Şubat'a özel iç çamaşırlı poz

Instagram'da 78 milyonun üzerinde takipçisi olan Rihanna, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki gün kırmızı iç çamaşırıyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. 14 Şubat'a özel koleksiyon için poz veren Rihanna koleksiyonla ilgili şunları söyledi:

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"Bu koleksiyon için Adam'dan başka tasarımcı hayal edemedim. Markanın taşıdığı her şeyi temsil ediyor: eğlenceli, şen şakrak ve seksi."

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Rihanna'nın paylaşımları 4 milyonun üzerinde beğeni aldı. Dünyaca ünlü yıldız, son dönemlerde aldığı kilolarla çok konuşuluyor.

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Suudi milyarder Hassan Jameel'in sevgilisi Rihanna'ya seksi kıyafet konusunda kısıtlayıcı olduğu söyleniyordu.

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Ancak bu iddialı pozlardan sonra Rihanna bu dedikodulara da nokta koymuş oldu.


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