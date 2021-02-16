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Rihanna'dan olay poz! 'Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin'

16.02.2021 07:14 | Son Güncelleme:
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Rihanna'dan olay poz! 'Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin'

Rihanna sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Rihanna, son pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.

Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Rihanna, "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notuyla üstsüz bir fotoğraf paylaştı.

Ekran Alıntısı

Rihanna'nın üstsüz pozu sosyal medya kısa sürede milyonlarca beğeni topladı, çok sayıda yorum aldı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Louis Vuitton’un çatı kuruluşu LVMH, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın moda markası Fenty'i kapattığını duyurmuştu.

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