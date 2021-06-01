Rihanna, Demi Rose'un Playboy için verdiği üstsüz pozu kopyaladı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, göğüs kısmını Playboy dergisiyle kapattığı üstsüz pozuyla sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü.

33 yaşındaki şarkıcı ve Savage X Fenty markasının yaratıcısı Rihanna’nın Playboy dergisiyle göğüslerini örttüğü fotoğrafı görenlerin aklına sadece bir isim geldi: Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Demi Rose...

RİHANNA, DEMİ ROSE’UN POZUNU KOPYALADI

Rihanna, gönderisini kendi markasını etiketleyip "vahşi olmak için güzel bir gün" notunu ekleyerek paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları iki ünlü ismin fotoğraflarını karşılaştırıp hararetli bir tartışma başlattı. Instagram fenomeni Demi Rose ise yaşananlardan sonra hikayesinde gülen bir emoji paylaştı.

